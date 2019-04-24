الحكومة السودانية تؤكد التزامها بتلبية مطالب النازحين بمعسكرات دارفور

أكد والي ولاية شمال دارفور بالسودان، اللواء ركن مالك الطيب، التزام حكومته بتلبية مطالب النازحين بالمعسكرات وإعطائها أولوية قصوى.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء التفاكري الجامع حول قضايا النازحين بالمعسكرات، الذى عقد اليوم الأربعاء، بقاعة محلية مدينة الفاشر، مع قيادات النازحين بالمعسكرات بحضور المدير التنفيذي لمحلية الفاشر عبد الرحيم محمد أحمداي ومفوض العون الإنساني بالولاية ابراهيم أحمد حامد.
وشدد الطيب على مضي حكومته قدما لتعزيز الادأمن والاستقرار، والاهتمام بمعيشة المواطنين، بجانب محاكمة المفسدين والمنفلتين.
وقال إن القرار الذي أصدره بإعفاء مديري معسكرات أبوشوك والسلام وزمزم وكساب، في وقت سابق، يعد انطلاقة للتغيير بالمعسكرات في ظل التحول الذي تشهده البلاد لعهد جديد من أجل الحرية والسلام والتنمية والعدالة في الحقوق، داعيًا النازحين إلى ضرورة اختيار ممثلين من المعسكرات لقيادة مجتمعاتهم في المرحلة المقبلة.
ووجه الوالي، الدعوة لكل الحركات المسلحة غير الموقعة، بالعودة إلى الوطن والمساهمة في إدارة البلاد وتنميتها، ووعد بمعالجة المشكلات التي تواجه النازحين وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.
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