إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية وذلك مقارنة مع سعر يوم الثلاثاء.
يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 52.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.85 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 62.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الإثنين 22 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 60.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الأحد 21 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 47.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 12.55 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 57.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
يوم الخميس 18 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 65.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.