الجيش الليبي يعلن تقدمه في محور العزيزية قرب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمه في محور العزيزية ووصوله إلى جزيرة "عمارات الصيعان" قرب طرابلس، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم.
وكان الجيش الليبي أسقط مساء أمس الثلاثاء، طائرة جديدة تابعة لقوات "حكومة الوفاق" حاولت شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد.
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في 6 أبريل الحالي، غرب البلاد منطقة عسكرية يحظر الطيران فيها، مهددًا باستهداف أي طائرة حربية معادية وقصف المطار التي أقلعت منه الطائرة.
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