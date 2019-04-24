وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف صباح اليوم على جثة الإرهابى ويدعى أسامة السالمى من منطقة الكاف وكان ينشط ضمن المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع بمرتفعات الكاف والقصرين، وشارك منذ عام 2014 فى بعض العمليات العسكرية التى استهدفت القوات العسكرية والأمنية.
وأضاف البيان أنه تم خلال هذه العملية، التى تتواصل الآن بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية مشتركة، ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة والألغام تقليدية الصنع.
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع التونسية" تعلن القضاء على إرهابى فى منطقة الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.