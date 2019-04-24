محلل سياسي سعودي: المملكة لديها القدرة على تعويض غياب نفط ايران

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، زيد بن كمي، إن المملكة لديها القدرة على تأمين السوق النفطي أو حتى ما تنتجه إيران.

وأشار المحلل السعودي إلى أن ما تنتجه إيران ليس كثيرا في الأساس ليؤثر على السوق، لافتا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تعوض فيها السعودية إمدادات السوق العالمي سواء كان في ليبيا أو إيران أو العراق".

وتابع "السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرة على تعويض عجز أو إمدادات في السوق العالمي".

وقال إن "دور المملكة هو المحافظة على استقرار النفط العالمي أما القرار الأمريكي بمنع الإعفاءات للدول التي تستورد النفط الإيراني فهو قرار واشنطن وليس قرار سعودي ولكنه بسبب السياسات التي تمارسها إيران في المنطقة وزعزعتها بالجيوش والمليشيات التي تدعمها في لبنان واليمن ولا تدعم الحكومات وهو أمر غير صحي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أول من أمس الاثنين، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.

Advertisements

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.