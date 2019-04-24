تركيا تعتقل شخصا لاتهامه بالتخطيط لمهاجمة مراسم تأبين تتعلق بالحرب العالمية

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم تكيرداج إن المشتبه به، وهو سورى، اعتقل فى الإقليم الذى يقع فى شمال غرب البلاد بالقرب من شبه جزيرة جاليبولى.
ويسافر مواطنون من أستراليا ونيوزيلندا كل عام إلى تركيا لحضور مراسم تأبين تقام يوم 25 أبريل، إحياء لذكرى حملة عسكرية فاشلة قامت بها قوات الأنزاك وقوات الحلفاء فى عام 1915 بهدف إخراج القوات العثمانية من جاليبولى ومنطقة الدردنيل.
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