جمهور حسين الصادق يدافع عنه ويرفض وصفه بـ(المتخاذل)

رفض جمهور الفنان الشاب حسين الصادق، الهجوم الشرس الذي يتعرض له مطربهم المفضل مؤخراً، والاتهامات التي ظلت تلاحقه بـ(المتخاذل) عن الوقوف إلى جانب الثورة المجيدة، وأكد عدد من معجبي حسين بصفحاتهم في “فيسبوك” حسب صحيفة السوداني، أن ود الصادق كان من أوائل الفنانين الذين دعموا الحراك الثوري الذي سبق الانتصار، مرفقين إحدى الأغنيات الوطنية التي أنتجها حسين في ديسمبر، مستشهدين بها على حديثهم ذاك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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