شاهد بالصور ثوار الريف الشمالي أم درمان يدعمون  اعتصام الشرفاء ..

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استقبل سكان الريف الشمالي بضاحية أم درمان ثوار قطار عطبرة بكرم سوداني أصيل ، وقد تداول نشطاء بمواقع التواصل صوراً تحدثت عن وحدة الشعب وتكافله خاصة في أيام الثورة فتجدهم في ميدان الاعتصام كالأسرة الواحدة .
وقد ناشد الثوار بالريف الشمالي ثوار عطبرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الاسافير قائلين: (كلموا ثوار عطبرة غداهم علي ثوار الريف الشمالي والشربوت كمان .
جيناكم شايلين معانا 5 نياق ، 6 ثيران ، 3 ألف قارورة مياه صحة ، 20 جوال سكر كبير و دفار رغيف ودفار كيك ودفار بسكويت 100 لوح تلج وماشين في السكة نمد) .
الجدير بالذكر أن الثوار بمدينة عطبرة كانوا قد انضموا لاعتصام القيادة العامة في أكبر موكب من خارج الخرطوم .
سحر رستم
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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