القوات المشتركة اليمنية تواصل تقدمها في الضالع جنوب اليمن

ذكرت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأربعاء، أن القوات المشتركة تواصل تقدمها في جبهات شمال وغرب محافظة الضالع جنوبي اليمن، حيث تمكنت القوات من السيطرة على منطقة بيت الشرجي بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي استمرت يومين، كما قامت بتأمين منطقة سائلة حطب بالكامل.
وقالت المصادر -وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز الإخبارية- إن المعارك انتقلت من قطاعات واسعة في شمال وغرب الضالع إلى مناطق متقدمة باتجاه شرق محافظة إب، مشيرة إلى أن مدفعية القوات المشتركة قصفت مناطق نقيل قبوان وعزاب ونقيل حدة الواقعة على حدود مديرية النادرة الجنوبية التابعة لمحافظة إب.
وأشارت المصادر إلى أن المعارك المباشرة تدور في منطقة بلدة الحصين، فيما طال القصف المدفعي والصاروخي مناطق عدة في شرق إب.
وأضافت أنه تم إحباط محاولات تسلل لمليشيات الحوثي باتجاه منطقة شليل، حيث أجبرت القوات المشتركة الميليشيات على التراجع والفرار.
وتابعت المصادر أن القوات المشتركة لا تزال مستمرة في عمليات تطهير مناطق عزاب وبيت الشوكي وحدة وسليم وحجر في جبهات العود، وفي مناطق القهرة والسيلي ومحيط جبل وينان في محيط مريس، من جيوب وبقايا عناصر الميليشيات.
وكانت العمليات العسكرية الأخيرة في جبهات شمال وغرب الضالع وشرق إب قد أسفرت عن مقتل 32 حوثيا بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب إصابة العشرات وأسر آخرين وفرار أعداد كبيرة منهم باتجاه إب.
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