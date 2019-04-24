المجلس العسكري يجتمع بقوى الحرية والتغيير اليوم

دعا المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبى نحو عاجل قيادات قوى الحرية والتغيير لإجتماع مساء اليوم بالقصر الجمهورى بالخرطوم. واعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي اليوم بمطالبها انتقال كامل للسلطة للمدنيين.

وياتي الاجتماع قبل ٢٤ ساعة من اعتزام قوى الحرية والتغيير اعلان السلطة الانتقالية مساء غد الخميس.



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