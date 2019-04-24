وأضافت الصحيفة أن ترامب قال فى تغريدته التى اقتبسها من العنوان الرئيسي لمنظمة أخبار أمريكية يمينية "المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية لاري جونسون يتهم المخابرات البريطانية بمساعدة إدارة أوباما على التجسس على حملة ترامب الرئاسية لعام 2016".
وأضاف ترامب: "واو! إنها الآن مسألة وقت قبل أن تظهر الحقيقة، وعندما يحدث ذلك، سيكون أمرا جميلا!"
ووصفت GCHQ ، وهى أكبر منظمة تجسس رقمية تابعة لحكومة المملكة المتحدة، هذا الادعاء بأنه "سخيف للغاية".
وقالت الوكالة لرويترز "كما ذكرنا من قبل فإن المزاعم القائلة بأنه طُلب منا "التنصت على المكالمات الهاتفية "للرئيس المنتخب آنذاك هي هراء، إنها سخيفة للغاية ويجب تجاهلها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتهم وكالة مخابراتية بريطانية بالتجسس عليه لصالح أوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.