هل يُفض بالقوة.. ما مصير اعتصام السودان؟ (تقرير)

رغم رحيل عمر البشير عن سدة الحكم بالسودان، إلا أن مازالت الشوارع السودانية تشهد إعتصامًا من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية.

ووجهت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الثلاثاء، نداء عاجلا للجماهير في كل أحياء العاصمة الخرطوم لتسيير مواكب إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، والاحتشاد للحيلولة دون محاولات بعض الجهات فضّ الاعتصام، جاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف البيان أن "هناك محاولات من فلول النظام ونسخته الجديدة لفضّ اعتصام جماهير شعبنا العظيم، صمام أمان ثورتنا المجيدة".

وتابع: "لهذا ندعو الجميع للتوجه لمكان الاعتصام تحسبا لأي محاولة أخرى، ولاستقبال ثوار عطبرة الذين هم في طريقهم إلى مكان الاعتصام".

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ إن قوات الجيش لن تفض الإعتصام بالقوة، وقال أن المواطنيين لهم الحق في التظاهر في اي مكان؛ في وقت كشف تجمع المهنيين السودانيين عن محاولات من الاجهزة الامنية لازالت المتاريس بساحة الاعتصام بغرض فضه.

وأضاف البرهان في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي بي سي؛ ان المجلس يسعى لاتفاق مع القوى السياسية لتسليم السلطة للمدنيين؛ وتابع: استلمنا السلطة من اجل تحقيق الامن الاستقرار في البلاد.

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وكان المجلس العسكري قد حذر من اغلاق الجسور والطرق والاعتداء على حريات الاخرين.

وفي وقتًا سابق، أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، أن بقاء المعتصمين السلميين يمثل ضمانة لتحقيق مطالبهم، وجدد رفضهم فض الاعتصام بالقوة، فيما نوّه لضرورة الاستعداد للانتخابات القادمة وتمهيد الأجواء لها بدستور انتقالي وقوانين تُؤكِّد وتؤسس لدولة الحريات.

وبحث الحاج مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي أمس، الوضع السياسي الراهن وما يجري في الساحة السياسية، وضرورة تفادي العُنف بشتى أشكاله، ومُجريات الساحة السياسية، خاصة قضايا الحريات وضرورة إلغاء القوانين المُقيّدة لها، وحق المُعتصمين السلميين في الاعتصام.

وأوضح الحاج في تصريح عقب اللقاء، أنّه قدم للمجلس رؤية الشعبي حول مدة الفترة الانتقالية التي تصل لعام واحد فقط كحد أقصى، وبحث قضايا الفساد واللجان المُكوّنة له والتقاضي لتحقيق العدالة، بجانب قضية الجنائية الدولية، وقضايا السلام وجدية الأطراف المُختلفة في الوصول إليه، وأوضح أنّ السَّلام يجب أن يتحقّق خلال الفترة الانتقالية وعلى يد القوات المسلحة، وبحث الحاج مع اللجنة، معاش الناس والعلاقات الخارجية، خَاصّةً مع جنوب السودان وإريتريا وبصورة خاصة مع دول الخليج العربي التي تأتي منها زيارات غير معروفة من حين لآخر.

