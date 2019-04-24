روسيا تحذر الدول التي نشرت نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي

أعلن النائب الأول لرئيس العمليات المركزية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق فيكتور بوزنخير، أن الدول التي نشرت أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية على أراضيها سوف تصبح أهدافًا رئيسية للقصف، وأيضًا تخاطر بأن تصبح مناطق ملوثة إشعاعية.

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