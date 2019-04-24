"التعاون الخليجي" والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

بحث وزير الخارجية العراقي، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، العلاقات المميزة للعراق مع دول المجلس وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعوب العربية.

وأشار بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم، إلى أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية تتيح إجراء حوارات منتظمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وقال وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم إن علاقات بلاده بدول مجلس التعاون الخليجي متميزة وقوية، وإن هذه الزيارات تسهِم في تقوية الأواصر وتحقيق التعاون المشترك بين دول المنطقة، مؤكدا أن أمن وسلامة الخليج هو من أمن وسلامة العراق.