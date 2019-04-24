إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق إلى المحكمة العليا

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن إحالة ملف وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا بتهم مخالفة قانون صرف رءوس الأموال.

وبحسب قناة "سكاي نيوز" عربية، تمت إحالة ملف شكيب خليل ومن معه على المحكمة العليا حسب بيان صادر عن المحكمة العليا، مؤكدة أن وزير الطاقة السابق سيتم متابعته بسبب أفعال تتعلق بمخالفة قانون الصرف وحركة رءوس الأموال وإبرام صفقات مع شركتين أجنبيتين بكيفي مخالفة للقانون.

وكشف مصدر مسئول لم يتم ذكر اسمه أن الوزير الأسبق للطاقة متهم بمخالفة قانون صرف رءوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب إبرام "سوناطراك" لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين.

