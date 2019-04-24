معاريف: الاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية يدفع السياسة قدمًا

ونقل تقرير صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء، تعليق المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلي، أوهاد مراني، على التقارير التي تتحدث عن أن اليونان وقبرص تتوسطان بين إسرائيل ولبنان في مسألة ترسيم الحدود البحرية بينهما، وقوله إن هناك فرصة كبيرة أمام السلام الاقتصادي.
وأضاف: "لدينا أيضًا مصلحة في تسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاقات مع جيراننا، إسرائيل لديها اتفاقيات مع الدول المجاورة، باستثناء لبنان، لدينا اتفاقية مع قبرص ودول أخرى، وإذا وقع اتفاق مع لبنان، فسيكون ذلك مفيدًا للجميع".
وتحدثت تقارير صباح اليوم عن أن اليونان وقبرص ستلعبان دور الواسطة بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، موضحة أن أثينا ونيقوسيا مهتمتان بحل الخلاف بين إسرائيل ولبنان بسبب تأثيره على مستقبل سوق الطاقة.
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