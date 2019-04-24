صحيفة بريطانية: من أجل اللاعبين المسلمين.. إنجلترا تلغي الاحتفال بالخمور

في تقرير وصفته بالخصري، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم إلغاء تقليد منح صندوق من الشمبانيا للفريق الفائز بالدوري احتراما للمعتقدات الدينية للاعبين.

وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني أن الهيئة الحكومية لكرة القدم لديها تقليد قديم يتمثل في وضع صندوق من الخمور في غرفة ملابس الفريق الفائز في اليوم النهائي للكأس تعبير عن تهنئة الفائزين.

ولكن في أعقاب مناقشات داخلية، سيتخلى الاتحاد عن هذه الفكرة حتى لا يسيء للاعبين الذين تحرم أديانهم شرب الخمور.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدين الإسلامي يشدد على حرمة الخمور، وأن الأديان الأخرى لا تنصح بها. كما أن بعض اللاعبين ممنوعون من شرب الكحوليات وتحت السن القانوني لشرب الخمور، وهذه اعتبارات إضافية للاتحاد.

وأصبحت مشاهد اللاعبين المبتهجين وهم يرشون الخمور في أنحاء غرفة الملابس في أعقاب الفوز في النهائي هو القاعدة عبر السنين ولكن هذه المشاهد تمثل صعوبات واضحة للاعبين المسلمين.

وبدلا من ذلك سيضع الاتحاد صندوقا من الشمبانيا الخالية من الكحول في غرفة ملابس الفريق الفائز حتى يتمكن اللاعبون من تكرار الاحتفال برش المشروبات.

ولا يعتقد أن هذا القرار الذي يعتزم الاتحاد تطبيقه في أقرب وقت ممكن، جاء نتيجة لشكاوى تقدمت بها فرق أو لاعبين في الماضي ولكن تم الدفع به من داخل الاتحاد.

وتشهد أسهم بعض اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي ارتفاعا ملحوظا حيث أصبحت الجماهير تشجعهم بشكل منقطع النظير في ظاهرة حازت على اهتمام وسائل الإعلام.

فقد ركز الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا على تشجيع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي للمصري محمد صلاح. فكثيرا ما تهتمّ الجماهير باللاعب وبراعته في تسجيل الأهداف بغضّ النظر عن أصوله أو ديانته، ولكن تألق محمد صلاح وتسجيله للأهداف جعل جماهير النادي الإنجليزي تتعامل إيجابيا مع الإسلام .

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ولا يعتبر صلاح اللاعب المسلم الوحيد في دوري كرة القدم الإنجليزي فهناك حارس المرمى العماني علي الحبسي، والذي كثيرا ما وصف بحامي عرين فريق ريدينغ الإنجليزي.

ويعتبر علي الحبسي من أنجح حراس المرمى العرب في أوربا بعدما قضى نحو 14 عاما كمحترف بالملاعب الأوربية في فرق لين النرويجي وبولتون وأندررز الإنجليزي وويغان أتليتيك الإنجليزي ثمّ ريدينغ الإنجليزي.

ونجد أيضا اللاعب الألماني شكودرن موستافي صاحب الأصول الألبانية، والذي يلعب كمدافع لنادي أرسنال الإنجليزي والذي سبق وان فاز بكأس القارات.

وهناك كذلك أحد أفضل لاعبي "البريميرليغ" وإفريقيا الموسم الماضي الجزائري رياض محرز، والفائز بلقب "البريميرليغ" بعد معجزة تاريخية قاد بها فريقه ليستر سيتي نحو تحقيق اللقب.

وفي خضم ذكر اللاعبين المسلمين في النوادي الإنجليزية لا تفوتنا الإشارة إلى الألماني من أصول تركية، المتألق مسعود أوزيل، نجم نادي ارسنال والمنتخب الألماني، ثمّ اللاعب الأغلى في العالم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا، الذي سبق وأن فاز بلقب دوري "اليوروباليغ".