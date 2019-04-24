تفاصيل قرار تعليق عقد الشركة الفلبينية

الخليج 365 :

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه بالقصر الجمهوري أمس، قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء الحاويات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.

وأبلغ مصدر عليم (السوداني) بأن المجلس اتخذ قرار إلغاء الاتفاقية بناءً على معلومات تلقاها من وزارتي المالية والنقل بعدم جدوى الاتفاقية، وقال إن هيئة الموانئ البحرية أعدت دراسة خلصت إلى فصل محطة الحاويات عن الهيئة لتتبع مباشرةً للمدير العام ومنح مدير المحطة سلطات إدارية ومالية وفنية إضافية والعمل على وضع خطة أعمال لخمس سنوات لتطوير أداء محطة الحاويات بما يتناسب مع الاتجاهات العالمية، بجانب الشروع في تحديث الإجراءات المتعلقة بالنظم الإدارية وتطوير الأداء التسويقي وتحديد ربط سنوي في ميزانية المحطة يُحوَّل لحساب سلطة الميناء شهرياً.

وأشار المصدر إلى أن الإيرادات التي يحققها الوضع المقترح من قبل الخبراء الوطنيين في الدراسة أفضل من خيار خطة أعمال عقد امتياز الشركة الفلبينية لأنه يحقق أضعاف المبالغ التي قدمتها الشركة الفلبينية.

في السياق، كشفت مصادر مسؤولة عن أن المجلس العسكري اطَّلع على جميع التفاصيل الخاصة بالشركة، وقرر بعد دراسة عميقة فسخ العقد وإبقاء عملية إدارة وتشغيل محطة الحاويات لهيئة الموانئ البحرية.

في سياق آخر، كلف المجلس العسكري المراجع العام بالشروع فوراً في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص.

كما أصدر المجلس قرار بتكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في الخمس سنوات الأخيرة.