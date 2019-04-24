مبارك سلمان يغادر أهلي مروي

الخليج 365 : أصدر نادي الأهلي مروي قرارًا بإعفاء المدير الفني للفريق مبارك سلمان من منصبه على خلفية الخسارة أمام ود هاشم سنار بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز. وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن نادي الأهلي مروي كلّف مجدي عطا الله بمهمة الإشراف على الفريق بجانب مدرب الأحمّال محمد نور.

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