عااجل..الكاردينال يتنحى عن رئاسة نادي الهلال

الخليج 365 : على نحوٍ مفاجئ، أعلن رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال استقالته رسميًا من رئاسة النادي. ولم يتسّن لـ”باج نيوز” الحصول على أية تصريح رسمي من الكاردينال. وودّع الهلال السوداني بطولة الكنفدرالية على حساب النجم الساحلي بعد خسارته بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وكان الكاردينال قد تقلّد رئاسة نادي الهلال في يوليو من العام 2014.

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