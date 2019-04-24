إنفراج نسبي في التغذية ببعض الصرافات الآلية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استأنف بنك السودان المركزي أمس ضخ النقود (الكاش) بالصرافات وفق ما أكدته جولة نفذتها(السوداني) أمس على الصرافات الآلية ورصدت (السوداني) تذبذب التغذية بين الصرافات حسب الكثافة السكانية بمناطق وجودها.

وقال موظف ببنك العمال الوطني لـ(السوداني) أمس، إن هنالك انفراجاً طفيفاً في تغذية الصرافات الآلية، لافتاً لأثر الأوضاع الحالية وعدم الاستقرار على عدم استقرار التغذية، كاشفاً عن تحسن وضع الصرافات مقارنة بما قبل الانتفاضة، وتوقع عودتها بشكل كامل للتغذية وانسياب السيولة منها تدريجياً.

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وأكد موظف بأحد البنوك استلامهم أول أمس مبلغ (300) ألف جنيه من البنك المركزي بالإضافة إلى خدمة تحويل الرصيد (300) جنيه. وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية بالبنك المركزي انعكست على تذبذب تغذية الصرافات، مؤكداً أن التغذية تتم يوم بعد يوم، وتوقع انفراج وتغذية الصرافات للاستعداد لاحتياجات رمضان، وقال إن هنالك من يقومون بسحب أكثر من بطاقة خوفاً من تكرار الأزمة، داعياً لإعادة الثقة في الجهاز المصرفي بضخ الأموال للصرافات الآلية بصورة منتظمة.

وأشار موظف بأحد البنوك بشارع القصرلـ(السوداني) إلى أن التغيير السياسي انعكس على تغذية الصرافات، موضحاً أن هنالك برمجة لربط كافة الصرافات الآلية بشبكة البنك المركزي لمحاربة طرق السحب السالبة، نافياً حدوث زيادة في سقف السحب عن (2) ألف جنيه، موضحاً أن العملات الحالية المتداولة لتغذية الصرافات (100-200) جنيه.

وقال موظف بأحد البنوك بشارع البلدية إنهم بالأمس استلموا المبالغ من البنك المركزي وتمت تغذية الصراف. وأشار إلى أن هنالك عدم استمرار في التغذية بالصرافات، وناشد المجلس العسكري بوضع ضوابط لعمليات السحب للصرافات.