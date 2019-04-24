تراجع مخيف لنجومية النصري بعد مواقفه (المخذلة) تجاه الثورة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى عدد كبير من جمهور نجم الطمبور محمد النصري عن خيبتهم الشديدة عن مواقفه التي وصفوها بالمخزية أثناء الحراك الجماهيري الذي توج بثور الشباب ، وقالوا انهم كانوا يتوقعون منه أن يكون أكثر إيجابية ويدعم الشباب في حراكهم خاصة أنه كونه أكثر المطربين الذين رددوا أشعار الشاعر المناضل محمد الحسن سالم حميد .

ولفت أبو ذر الكدرو بحسب صحيفة المجهر أحد محبي نجم الطمبور أن النصري أثبت أنه لا يستحق تلك النجومية الكبيرة ولا يستحق ذلك الالتفاف الكبير من الجمهور تجاهه ، لأنهم لم يجدوه بجانبهم في أحد المواقف ، من جهته ذهب يوسف السيد أحد المتيمين بالنصري بالنصري أن فنان الطمبور خذلهم كجمهور ، مبيناً أن المضامين التي تحملها أغنيات الراحل حميد والتي طالما تغنى بها النصري كانت تحتم عليه مناصرة الشباب في ثورتهم التي استمرت أربعة أشهر لم يكن للنصري أي حضور فيها ، ومضى السيد إلى مخاطبة الجمهور بوجوب مقاطعة حفلات النصري خلال الفترة القادمة .