الدكتور اشرف سيداحمد الكاردينال يتقدم باستقالته من رئاسه نادي الهلال ويتمني التوفيق للهلال وجماهيره على نحوٍ مفاجئ، أعلن رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال استقالته رسميًا من رئاسة النادي. ولم يتسّن الحصول على أية تصريح رسمي من الكاردينال. وودّع الهلال السوداني بطولة الكنفدرالية على حساب النجم الساحلي بعد خسارته بخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وكان الكاردينال قد تقلّد رئاسة نادي الهلال في يوليو من العام 2014.

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