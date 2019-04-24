الرئيس السريلانكي يطالب وزير الدفاع ورئيس الشرطة بالاستقالة

طالب الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما، بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة تفجيرات ضربت البلاد الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية هذا النبأ عن مكتب الرئيس السريلانكي، مشيرة إلى أنه لم يتضح من سيخلف المسؤولين في منصبيهما.
يشار إلى أن 359 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب ما يزيد عن 500 آخرين جراء سلسلة من التفجيرات ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها، الأحد الماضي، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات.
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