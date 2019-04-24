أبدى القيادي السابق بالمؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم غندور، عدم تخوفه من أية شكاوى ترفع ضده، وقال :”لا أملك عقارات، وأي شخص لديه أدلة فليقدمها”.
وأكد غندور، الذي تولى عدة مناصب إبّان حكم النظام السابق، تقدمه ببلاغ في مواجهة المحامي معاوية خضر الأمين؛ لجهة اتهامه له ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺗﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.
ورفض غندور، الإدلاء بأي تصريحات حول عدة قضايا؛ من بينها اتهامه بامتلاك عدد من العقارات بالخرطوم، وقال في اتصال هاتفي مع صحيفة (الوطن)، الصادرة اليوم (الأربعاء) :”أفرض عندي عمارات، المانع شنو، وأي شخص لديه أدلة ضدي فليقدمها “، ونفى في ذات الوقت امتلاكه لإحدى العمارات بحي الصفا والواقعة عند تقاطع شارع أوماك مع عبيد ختم.
وكان ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺧﻀﺮ، قال ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻍ الذي تقدم به غندور ﻻ ﻳﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭرأى ﺃﻥ الشكوى ضده ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ “ﻓﺮﻓﺮﺓ ﻣﺬﺑﻮﺡ”، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻓﺴﺎﺩ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
كانت هذه تفاصيل خبر غندور : "عندي عمارات والمانع شنو وأي شخص لديه أدلة ضدي فليقدمها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.