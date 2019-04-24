غندور : "عندي عمارات والمانع شنو وأي شخص لديه أدلة ضدي فليقدمها"

أبدى القيادي السابق بالمؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم غندور، عدم تخوفه من أية شكاوى ترفع ضده، وقال :”لا أملك عقارات، وأي شخص لديه أدلة فليقدمها”.

وأكد غندور، الذي تولى عدة مناصب إبّان حكم النظام السابق، تقدمه ببلاغ في مواجهة المحامي معاوية خضر الأمين؛ لجهة اتهامه له ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺗﺨﺺ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.