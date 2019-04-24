أفاد موقع "سكاي نيوز" العربية في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام روسية قالت إن موسكو ستشرع بتسليم منظمومات إس 400 الصاروخية إلى تركيا اعتبارا من يوليو المقبل. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام روسية: موسكو ستشرع بتسليم منظمومات إس 400 الصاروخية لتركيا في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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