مبادرة دارفورية معتصمة بمقر الجيش بالخرطوم تُطالب بتسليم البشير للجنائية

طالبت مبادرة شباب دارفور الثائر بتسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم التي ارتكبها ضد الأبرياء في دارفور، كما طالبوا بإطلاق سراح أسرى الحرب الذين لا زالوا في السجون برغم سقوط النظام.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهي، البشير 75 عاماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب التي نشبت بإقليم دارفور غربي السودان، في 2003.