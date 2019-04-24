الدفاع السورية: نعارض نية واشنطن إبقاء جزء من قواتها في بلادنا

أكد نائب وزير الدفاع السوري، محمود الشوا، أن بلاده تعارض نية الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء جزء من قواتها في سوريا، وطالب بضرورة حل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الشوا، خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الاربعاء بالعاصمة الروسية: "نحن في سوريا نرفض التصريحات العدوانية للولايات المتحدة بشأن نيتها إبقاء جزء من قواتها في سوريا تحت أي ذريعة"، وأكد أن أي تواجد عسكري على أراضينا بدون إذن من حكومة البلاد يعتبر عدوانًا واضحًا ويتعين وضع حد فوري له".
وطالب الشوا بوقف التواجد غير القانوني وغير الشرعي للقوات الأجنبية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا، في الأراضي السورية، داعيا إلى حل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
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