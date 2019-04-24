آن هاثواى وريبل ويلسون في أول تريلر لفيلم الكوميديا The Hustle

الفيلم من بطولة الممثلة الامريكية ان هاثاوي، ريبل ويلسون، تيم بليك نيلسون، اليكس شارب، مينا ريان، إنجريد أوليفر، سارة-ستيفاني، كاسبر كريستنسن، سيلين أبراهامز.
العمل من إخراج كريس أديسون، وتأليف ستانلي شابيرو، بول هينينج، ديل لونر، جاك شيفر.
ويدور فيلم " The Hustle " حول فناناتين محتالتين، واحدة منهما تحصل علي أجر كبير، والأخرى أجرها منخفض، وتتكاتفان لأخذ ثأرهم من رجال فاسدين ظلموهم.
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