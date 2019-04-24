"سو 35" الروسية تتفوق على "إف 35" الأمريكية

أظهرت مقارنة أجراها موقع أمريكي، أن المقاتلة الروسية "سو 35" تتفوق على نظيرتها الأمريكية "إف 35"، التي يعتبرها الجيش الأمريكي أكثر المقاتلات الحربية تطورا.

وكشفت المقارنة، التي أوردها موقع "أفياتا"، ومجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن ثمن المقاتلة الروسية، أقل من نصف ثمن نظيرتها الأمريكية، كما أن تكلفة ساعة تشغيلها (الطيران) أقل، وهما عاملا جذب لأي جيش يبحث عن مقاتلة حديثة لتطوير قواته الجوية.

وأورد الموقع أبرز 7 اختلافات بين المقاتلة الروسية "سو 35" والأمريكية "إف 35"، علما بأن تكلفة الأسلحة تنخفض تدريجيا بعد بدء إنتاجها بأعداد كبيرة:

1- تكلفة "سو 35" الروسية حوالي 75 مليون دولار، بينما يمكن أن تصل تكلفة المقاتلة الأمريكية 180 مليون دولار.

2- ساعة تشغيل المقاتلة الروسية (ساعة الطيران) 36 ألف دولار، مقارنة بحوالي 43 ألف دولار ساعة تشغيل المقاتلة الأمريكية.

3- سرعة "سو 35" تساوي 2.25 ماخ (2390 كم / الساعة)، بينما تصل سرعة "إف 35" إلى 1.6 ماخ (1930 كم / الساعة).

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4- مدى المقاتلة الروسية يصل إلى 3600 كم، بينما لا يتجاوز مدى المقاتلة الأمريكية 2200 كم.

5- يمكن لـ"سو 35" التحليق على ارتفاعات تصل إلى 18 ألف مترا، بسرعة تصل إلى 280 متر / الثانية، بينما تستطيع "إف 35" التحليق على ارتفاع يصل إلى 20 ألف مترا، بسرعة تصل إلى 230 مترا في الثانية.

6- كلا الطائرتين الروسية والأمريكية ضمن فئة المقاتلات ذات المقعد واحد، التي يتكون طاقمها من شخص واحد.

7- أبعاد "سو 35" هي 21.9 مترا (طول) والمسافة بين طرفي الجناحين 15.3 مترا، ووزنها 18.4 طن، بينما أبعاد "إف 35" هي 15.67 مترا، والمسافة بين الجناحين 10.7 مترا، ووزنها 13.2 طن.