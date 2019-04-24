والي شمال دارفور (يُبرر) إقالته لمديري معسكرات النازحين

أكد والي ولاية شمال دارفور، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، التزام حكومته بتلبية مطالب النازحين بالمعسكرات وإعطاء تلك المطالب أولوية قصوى.

وقال خوجلي، إن القرار الذي أصدره بإعفاء مديري معسكرات أبوشوك والسلام وزمزم وكساب في وقت سابق يعد انطلاقة للتغيير بالمعسكرات في ظل التحول الذي تشهده البلاد لعهد جديد من أجل الحرية والسلام والتنمية والعدالة في الحقوق، داعياً النازحين إلى ضرورة اختيار ممثلين من المعسكرات لقيادة مجتمعاتهم في المرحلة المقبلة.

وجدد الوالي خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الجامع حول قضايا النازحين بالمعسكرات والذي انعقد اليوم بقاعة محلية الفاشر مع قيادات النازحين بالمعسكرات بحضور المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، عبد الرحيم محمد أحمداي، ومفوض العون الإنساني بالولاية، إبراهيم احمد حامد، مضي الحكومة قدما لتعزيز الأمن والاستقرار والاهتمام بمعاش الناس بجانب محاكمة المفسدين. Advertisements ووجه الدعوة لكل الحركات المسلحة غير الموقعة بالعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في ادارة البلاد وتنميتها، ووعد بمعالجة المشكلات التي تواجه النازحين وتوفير سبل كسب العيش الكريم.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، إلى سعي المحلية الجاد لتوفير الخدمات للنازحين بجانب العمل على معالجة القضايا المتعلقة بالأسواق التي تم انشاؤها بالمعسكرات. فيما استعرض مفوض العون الإنساني بالولاية الإجراءات التي اتخذت لتقييم أوضاع النازحين وتدني الخدمات الإنسانية بجانب سياسات برنامج الغذاء العالمي حول تقديم الغذاء للنازحين. في السياق ذاته، طالبت قيادات الإدارة الأهلية والمرأة والشباب من معسكرات أبوشوك والسلام وزمزم للنازحين بضرورة توفير الخدمات الأساسية خاصة في مجالات المياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنى التحتية بمناطق العودة الطوعية، بالاضافة الي خلق فرص عمل.

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