القبض على مدير شؤون الخدمة بهيئة مياه كردفان

هاجمت مجموعة من الثوار بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان أمس مدير شؤون الخدمة بهيئة المياة بالولاية

وقاموا باحتجازها داخل مبنى الهيئة وطالبوا بمحاسبتها وفصل مدير الهيئة قبل ان تقوم الشرطة بالقبض على مدير شؤون الخدمة والتحرى معها في جملة من البلاغات المدونة في مواجهتها بقسم شرطة أم روابة والافراج عنها بالضمانة عقب التحقيق معها

وبحسب ماجاء في صحيفة أخر لحظة في الوقت نفسه تظاهر المئات من مفصولي هيئة مياه الريف تعسفيا والبالغ عددهم (160) موظفا وعاملا أمس أمام مبنى الهيئة وقاموا بتسليم الوالي المكلف مذكرة طالبوا فيها بعزل مدير الهيئة والغاء المادة (98) التي أصدرها الوالي السابق أحمد هارون والتي فصل بموجبها اكثر من (160) عاملا وموظفا من الذين امتدت سنوات عملهم في الهيئة لأكثر من (40) عاما دون اعطائهم استحقاقاتهم المالية .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)