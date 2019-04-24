لاعب النجم الساحلي: المدرب صنع الفارق أمام الهلال

التاريخ: 24-أبريل-2019
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أكد اللاعب الدولي السابق للنجم الساحلي محمد المكشر أن فريق جوهرة الساحل حقق الهدف المهم بترشحه إلى الدور نصف النهائي لكأس الكونفديرالية الأفريقية بعد الفوز على الهلال السوداني بهدفين لهدف لحساب إياب الدور ربع النهائي.
وقال المكشر في تصريح صحافية اليوم: “لاعبو النجم قاموا بالمهم، وترشحوا للمربع الذهبي للمسابقة الأفريقية. في الشوط الأول ظهر التعب نوعًا ما على اللاعبين، ولم يقدموا مباراة كبيرة، ولو أن المستوى تحسن في الشوط الثاني، وكان الأداء أفضل رغم النقص العددي. وأضاف: “النجم الساحلي عرف كيف يفرض على الهلال السوداني أن يلعب على نسقه، وهذا ما سهل مهمة الفريق التونسي الذي أكد بأنه الأفضل من منافسه على جميع المستويات. وأوضح محمد المكشر أن النجم الساحلي عرف نقلة نوعية منذ قدوم المدرب روجيه لومير، حيث قال: “لقد أعطى لومير للفريق انضباطًا تكتيكيًا، وهذا الانضباط هو الذي أحدث الفارق في مواجهة الهلال أمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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