استقالة الكاردينال !

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : رياضة 422 مشاهدة تقدم السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس نادي الهلال من منصبه حسبما ذكرت قناة النادي صباح اليوم وتمنى الرجل التوفيق للفريق وجماهيره في المرحلة القادمة في الوقت الذي أشارت فيه مصادر عالية الثقة أن خروج الهلال من مسابقة الكونفدرالية لم يكن السبب الرئيسي في الاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي الذي تم انتخابه لأول مرة في يوليو 2014 ومن ثم اعيد انتخابه في 2018 لولاية جديدة أنما هناك سبب آخر سيكشف عنه لاحقاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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