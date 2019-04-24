اتهام شاب بقتل زوج والدته ب(7) طعنات

حررت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك أمس ورقة اتهام تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد وذلك في مواجهة شاب اتهمتة المحكمة بقتل زوج والدتة بتسديد (7) طعنات قاتلة أودت بحياته

وبحسب صحيفة أخر لحظة فان المجني عليه كان قد تزوج والدة المتهم بعد وفاة والده وكان المجني عليه يقوم بضرب والدة المتهم وقبل يوم من الحادث جاء المجني عليه وهو في حالة سكر تام وتعدى على زوجتة ضربا بالكوريك وتدخل الجيران وتم فضهم وتشاجر وتصدى المتهم للدفاع عن والدتة وهدده بالقتل اذا قام بضرب والدتة مرة اخرى

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وفي نفس الوقت عاد المتهم ووجد والدتة ملقاة على الارض وعلم ان زوجها قام بضربها وحلق رأسها حيث ثار غضب المتهم وذهب اليه ودار بينهم عراك بالايادي وعندها استل المجني عليه سكينا سكينا محاولا طعن المتهم والذي تغلب عليه وسدد له (7) طعنات أودت بحياته وتم القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهتة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)