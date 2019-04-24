إعتصام القيادة … حوار في نقطة تفتيش

اعتصام القيادة الذي بدأ في السادس من إبريل العام الحالي، والذي امتلأ بكل أشكال الحياة الإجتماعية والمنزلية من مأكل ومشرب و أماكن النوم، إذا من المؤكد وجوب توفر الحماية والأمان ومن هنا تأتي نقاط التفتيش.

عند دخولك إلى بقعة الإعتصام بالقرب من القيادة العامة للجيش تمر بالعديد من نقاط التفتيش التي تتميز بالدقة والسرعة ورحابة الصدر حيث يقوم عدد من الشباب بتفتيشك وهم يقدمون كلمات الإعتذار والتنبيه بضرورة التأمين والحذر، في إحدى هذه النقاط إلتقينا بأحد شباب التفتيش وأجرينا معه الحوار التالي:

إسمك منو؟

الصديق محمد أحمد

من متين قاعد في القيادة؟

من أول يوم في الإعتصام

كيف انضممت لنقاط التفتيش؟

في البداية كنت بفتش براي وبدون إذن من أي زول وما كان في تنظيم، بس هسي بقينا منظمين و إسمي مسجل وعندي بطاقة وبنلبس العواكس باللون البرتقالي.

ضرورة التفتيش شنو؟ لماذا يتم تفتيش الناس؟

والله لأنو بقت في سرقات ومشاكل بتحصل ومادايرين زول بسلاح يخش مع المعتصمين.

قبضتوا أسلحة في نقطتكم دي؟

ايوة، قبضنا كتير

أسلحة ذي شنو؟

أكتر وأخطر أسلحة هي السكاكين، قبضنا سكاكين كتيرة وعصايات ومرايات وحتى الأقلام بنقبض.

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الأقلام والمرايات ليه بتاخدها؟

لأنو المرايات ممكن تتحول لي اداة حادة وكمان الأقلام، نحنا حتى السنة الفي الأعلام الصغيرة دي بنكسرها لأنها حادة.

في ناس بتقول مرات بتقبضوا أسلحة وبنبان؟

لا لا مافي كلام ذي ده، ما في بمبان بس في ناس بكونوا شايلين العلب الفاضية بتاعت البمبان في يدينهم ومرات بسيطة شديد قبضنا أسلحة.

بتحصل ليكم مشاكل مع الناس البتفتشوهم؟

ايوة كتييير.

ما بيرضوا يفتشوهم؟

لا ما كده، بس بكونوا زهجانين من التفتيش الكثير لكن نحنا بنتكلم معاهم كلام سمح وبنبردهم ونخليهم يبتسموا.

بتشتغلوا اليوم كلو؟

نحنا تلاتة انفار في الوردية وبتجينا وردية تانية من تلاتة انفار برضو بنديهم العواكس وبنمشي نرتاح ونجي تاني لي ورديتنا.

قاعدين لمتين؟

صابنها.

الخرطوم (خرطوم ستار)