أمر قبض للمتهم الاول في قضية متهمين بانتحال شخصية حميدتي

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 289 مشاهدة اصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد امس امر قبض على المتهم الاول في قضية المتهمين ال(4) بانتحال صفة القائد الاعلى لقوات الدعم السريع والذين يقومون بابتزاز المواطنين مستغلين لوحة عربة لاندكروزر .

وبحسب صحيفة أخر لحظة تعود تفاصيل القضية الي ان الشاكي تابع لقوات الدعم السريع أبلغ يفيد بأنه ضبط شبكة تتكون من (4) متهمين تعمل على ابتزاز المواطنين منتحلين صفة القائد الاعلى لقوات الدعم السريع (حميدتي) وتم القبض عليهم

وبالتحري مع المتهم ألاول ارشد على بقية أعضاء الشبكة والتي احتالت علي عدد من المواطنين واستولت على مبالغ مالية منهم مقابل تسهيل وتقديم بعض الخدمات لهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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