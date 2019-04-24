إشراقة: المشاركة في النظام البائد ليست عيباً

التاريخ: 24-أبريل-2019
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قالت القيادية بجبهة الاتحاديين الديمقراطيين ، إشراقة سيد محمود ، أن المشاركة في النظام البائد ليست عيباً ، وكانت بهدف إصلاحه من الداخل .
مؤكدة بحسب صحيفة آخر لحظة أن كل القوى السياسية شاركت فيه ، وأقرت في مؤتمر صحفي بأهمية تقديم تنازلات من كافة القوى السياسية لتجاوز حالة الانقسام الحالي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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