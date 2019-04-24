التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 98 مشاهدة التقى قادة المجلس العسكري الانتقالي أمس، برجالات الدين المسيحي، وبحث رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبد الخالق، مع رئيس الكنيسة اللوثرية الوطنية يونثان حماد كوكو، بالقصر الجمهوري حسب صحيفة السوداني، القضايا التي “تؤرق” الكنيسة وتطورات الأوضاع بالبلاد وفقاً لتعميم صادر عن المجلس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “العسكري الانتقالي” يلتقي رجالات الدين المسيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.