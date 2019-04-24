وقفة احتجاجية للعاملين بالكهرباء تطالب بحل النقابة الحالية

التاريخ: 24-أبريل-2019
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نظم العاملون بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أمس، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحل النقابة الحالية وإعادة النظر في الهيكلة الحالية للشركة وعدم تسييس المؤسسات الخدمية، وأكد العاملون بالكهرباء خلال الوقفة استمرار الخدمة بانتظام من أجل المواطن مع المطالبة بكل الاحتياجات العاجلة من أجل استقرار التيار الكهربائي بالبلاد.
وأشاروا حسب صحيفة السوداني، إلى دعمهم لاستمرار الاعتصام لقوى الشعب ومكوناته والتأمين على حشد ليوم الخميس ودعمه بموكب ضخم للعاملين بالكهرباء يتجمع وينطلق من أمام وزارة الكهرباء والسدود.
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