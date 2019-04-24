بالصورة : رواد مواقع التواصل يتندرون على مراسلي وضيوف قناة العربية بالخرطوم وهم ينقلون الأحداث من على “صناديق البيبسي وبراميل فارغة”

تندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على صور متداولة تظهر مراسلة قناة العربية الحدث الاعلامية السودانية “رفيدة ياسين” وهي تقف على صندوق بيبسي فارغ من على سطح أحد المباني لاظهار خلفية للعاصمة الخرطوم وهي تنقل أحداث السودان لقناتها.

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وتحدث أحد الضيوف “لكوش نيوز” من الذين استضافتهم قناة العربية الحدث عن معاناته خلال استضافة له في الأيام القليلة الماضية من قبل القناة بالخرطوم، إذ أجلس على برميل فارغ، و طلب منه خلع نظارته الطبية تفاديا لعكس الاضاءة عليها والتي تعمل بكشافة عادية وليست خاصة بالاستديوهات التلفزيونية.

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وتهكم البعض متسائلا: كيف لايكون لقناة بهذا الإسم استديوهات لائقة تطل على معالم الخرطوم تستخدم عند البث الحي، بدلا عن هذه المهزلة لضيوفها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)