حميدتي يترأس اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني

رأس الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم بقاعة وزارة الداخلية اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني وذلك بحضور الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي عضو المجلس والفريق اول شرطة بابكر أحمد الحسين المدير العام لقوات الشرطة ونائبه وأعضاء المجلس من الوزارات ذات الصلة .

واستعرض الاجتماع تقرير خريف عام ٢٠١٨ وخطة خريف ٢٠١٩ واكد الفريق اول محمد حمدان دقلو دعمه ومساندته للمجلس ، داعيا أن يكون التنفيذ اولا بأول وتكوين لجان بالولايات للوقوف على الأحوال من قريب وإيجاد المعالجات اللأزمة لمخاطر الخريف.

وكشف حميدتي عن عثورهم اليوم على اموال طائلة تخص النظام السابق، مشيرا إلى ان أي شخص افسد سيحاسب وان الأموال التي نهبت سترد وان القانون سيأخذ مجراه ، مؤكدا ان البلد يتمتع بخير كثير ، مشيراً إلى إيداع تلك الأموال في حساب بنك السودان المركزي لتوفير القمح والدواء والوقود ، مضيفا أن زمن المجاملة والوساطة قد انتهى دون رجعة وان المفسدين والمجرمين ستتم محاسبتهم وفق القانون.

ودعا الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي عضو المجلس العسكري الانتقالي إلى نشر التوعية والتثقيف وسط المواطنين للمحافظة على نظافة المجاري ومصارف السيول والامطار وعدم السكن فى مناطق الهشاشة ، مشيرا إلى دعم المجلس القومي بجانب الاهتمام بالموارد البشرية وتقوية مشروع الإنذار المبكر وتجهيز الآليات والأجهزة الفنية استعدادا لفصل الخريف والعمل على زيادة مشاريع تخزين المياه .

وأشاد المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول شرطة (حقوقي) بابكر أحمد الحسين باهتمام المجلس العسكري الانتقالي خطة خريف العام 2019 ، مشيرا الى اهتمام المجلس بتفيذ التوصيات الخاصة بتوفير الدعم اللازم لانجاح خطة المجلس بالمركز والولايات والتي تستهدف توعية المواطنين وارشادهم بضرورة التعامل الجيد لتصريف مياه الامطار للاستفادة منها في مشاريع حصاد المياه ، مؤكدا استعداد وجاهزية الدفاع المدني للاضطلاع بدوره فى مجابهة كافة المهددات والمخاطر التي تنتج من السيول والامطار .