وبعد مراسم الاستقبال التي جرت في ساحة أمام محطة فلاديفوستوك للقطارات، ركب كيم سيارته "الليموزين" وغادر المكان.
ومن المتوقع أنه يتوجه إلى حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية الواقعة في جزيرة روسكي، والتي سيتم فيها غدا الخميس لقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعبر كيم عن أمله بأن تكون قمته مع بوتين ناجحة ومفيدة، مشيرا إلى أنها ستتمحور حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وموسكو.
وقال في حديث لقناة "روسيا-24": "آمل بأن يكون بإمكاني أن أبحث بشكل جدي مع الرئيس بوتين المحترم المسائل الخاصة بالتسوية في شبه الجزيرة الكورية وتطوير علاقاتنا الثنائية".
كانت هذه تفاصيل خبر كيم جونغ أون يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للقاء بوتين غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.