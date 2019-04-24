كيم جونغ أون يصل إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للقاء بوتين غدا

وصل قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء إلى محطة مدينة فلاديفوستوك التي تستضيف غدا الخميس قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد مراسم الاستقبال التي جرت في ساحة أمام محطة فلاديفوستوك للقطارات، ركب كيم سيارته "الليموزين" وغادر المكان.

ومن المتوقع أنه يتوجه إلى حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية الواقعة في جزيرة روسكي، والتي سيتم فيها غدا الخميس لقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعبر كيم عن أمله بأن تكون قمته مع بوتين ناجحة ومفيدة، مشيرا إلى أنها ستتمحور حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في حديث لقناة "روسيا-24": "آمل بأن يكون بإمكاني أن أبحث بشكل جدي مع الرئيس بوتين المحترم المسائل الخاصة بالتسوية في شبه الجزيرة الكورية وتطوير علاقاتنا الثنائية".