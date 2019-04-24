نقل علي عثمان محمد طه من سجن كوبر لمسشتفى السلاح الطبي

قالت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء على ان النائب الأول الأسبق لـ(المخلوع) على عثمان محمد طه، تعرض لوعكة صحية خلال الايام الماضية داخل سجن كوبر ونقل على أثرها مسشتفى السلاح الطبي .
وأضافت المصادر على ان القيادي بالمؤتمر الوطني على عثمان، عاد الى محبسه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم بعد تلقي العلاج في مسشتفى السلاح الطبي .
وكانت تقارير سابقة أفادت بوجود تذاكر طبية (روشتات) صادرة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح الدائرة الصحية والطبية ، تؤكد استحقاق علي عثمان محمد طه، إلى مجموعة أدوية طبية يجب صرفها له.
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