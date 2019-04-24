بعد قرار قمة أفريقيا.. هل تُنقل السلطة لشعب السودان بعد 3 أشهر؟ (تقرير)

اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، عقب ختام قمة تشاورية بشأن السودان عقد اليوم بالقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال راضي إن قمة القاهرة نحجت في مد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر".

وأوضح أن "الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

ودعت الخارجية الأمريكية المجلس العسكري بالسودان للإسراع بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدينة، وذلك خلال لقاء الوفد الأمريكي الذي زار السودان لمناقشة رفع العقوبات عليها.

وعقدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية، مكيلا جيمس، اجتماعا مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان في السودان، ناقشت فيه ضرورة التواصل مع الشعب والإسراع بنقل السلطة لحكومة مدنية، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، في نسختها الإنجليزية.

وقالت مكيلا جيمس خلال مؤتمر صحفي إن الحوار مع القادة العسكريين بالسودان كان بناء للغاية، موضحة أنه تم الاتفاق على وضع خط زمني لنقل السلطة، استجابة لطلبات الشارع السودان، والاتفاق على خطوات جدية لرفع العقوبات عن السودان، دون أن تكشف عن تفاصيلها.

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وفي لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البرهان، في المقابلة التي ستبث في وقت لاحق من الثلاثاء، أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيرا إلى أن "حكومة كفاءات وطنية" هي المخرج للوضع الراهن.

وقال البرهان: "إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم سنذهب اليوم"، مضيفا أن "مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت".

وأورد "الحوار مع كل المجموعات لم ينقطع، لا شك أن مجموعة قوى الحرية والتغيير مجموعة ذات فاعلية، الحوار ممتد.. نتوقع أن نصل معهم إلى اتفاق".

كما رحّب رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإمهال القمة الإفريقية المصغرة للمجلس الانتقالي السوداني ثلاثة أشهر لتسليم السلطة إلى جهة مدنية.

وأكد برهان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن حكومة مدنية ستباشر مهامها قبل نهاية المدة الانتقالية المحددة بسنتين.

وأوضح أن المجلس لن يوقف محاولات التواصل والاتصال بكافة الأطراف السودانية لإيصال البلاد إلى مستقبل ديمقراطي حر.