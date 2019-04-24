وقال غيراسيموف: "في سبتمبر 2015 وبما يتوافق مع طلب الرئيس السوري بشار الاسد لتقديم مساعدة عسكرية في محاربة الارهاب الدولي بدأت عملية القوات الجوية الفضائية الروسية للقضاء على المنظمات الارهابية على الأراضي السورية. وحسب تقييمنا فان الدولة السورية كانت ستفقد وجودها بعد شهر ونصف او شهرين".
ونفى غيراسيموف ما يتردد في الإعلام الغربي من مزاعم عن استعدادات عسكرية روسية واصفا تلك المزاعم بأنها تأكيد لأدوات الدعاية المناهضة لروسيا.
وقال غيراسيموف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "أريد أيضا أن أنفي ما يتردد من مزاعم حول استعدادات عسكرية تجريها بلدنا، والتي تتكرر بشكل نشط من قبل وسائل إعلام الروسوفوبيا وتستخدم في الدعاية الغربية المناهضة لروسيا فالقوات المسلحة الروسية منفتحة لأقصى درجة من حيث المهام التي تنفذها ومن حيث نهج توفير الاستقرار الإقليمي والعالمي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأركان الروسية: لولا مساعدة روسيا لكانت الدولة السورية ضاعت عام 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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