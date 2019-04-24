"العسكري الانتقالي" يطلع على رؤية "سودان المستقبل"

اطلعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي على رؤية حملة "سودان المستقبل" تجاه الأوضاع الراهنة، ونظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب رئيس الحملة، رضوان داؤود، عن ثقة الحملة في حكمة المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية، وقدرتهم على تجاوز المرحلة الراهنة.



وقال داؤود في تصريحات صحفية، عقب لقاء وفد الحملة، أعضاء اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، إن رؤيتهم تقوم على فترة انتقالية لمدة عام، وعدم مشاركتهم في الفترة الانتقالية، والترتيب للانتخابات القادمة.



وأشار داؤود إلى أن الحملة تدعم تحالف قوى الحرية والتغيير، وتجري اتصالات معه لمزيد من التشاور، مؤكداً أن الثورة ملك للشعب السوداني، ولا يحق لأي جهة سياسية أن تدعي أنها تمثل شرعية الثورة، لافتاً إلى ضرورة عدم تجاوز القوى الحية، خاصة الحركات المسلحة.

وطالب داؤود بإجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق، وحل المؤتمر الوطني، والواجهات التابعة له