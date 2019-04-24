وقال داؤود في تصريحات صحفية، عقب لقاء وفد الحملة، أعضاء اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، إن رؤيتهم تقوم على فترة انتقالية لمدة عام، وعدم مشاركتهم في الفترة الانتقالية، والترتيب للانتخابات القادمة.
وأشار داؤود إلى أن الحملة تدعم تحالف قوى الحرية والتغيير، وتجري اتصالات معه لمزيد من التشاور، مؤكداً أن الثورة ملك للشعب السوداني، ولا يحق لأي جهة سياسية أن تدعي أنها تمثل شرعية الثورة، لافتاً إلى ضرورة عدم تجاوز القوى الحية، خاصة الحركات المسلحة.
وطالب داؤود بإجراء محاكمات عادلة لرموز النظام السابق، وحل المؤتمر الوطني، والواجهات التابعة له
كانت هذه تفاصيل خبر "العسكري الانتقالي" يطلع على رؤية "سودان المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.