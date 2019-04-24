البنك الزراعي يدفع 1,3 مليار جنيه لشراء القمح

كشف مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة المكلف، ذو الكفل أحمد الأمين، عن سداد 1,3 مليار جنيه لشراء إنتاج القمح، وأشار إلى تسلمهم مليوني جوال قمح من المزارعين بالمشروع، منها 1,162,000 جوال فائض الإنتاج.
وأهاب ذو الكفل بالمزارعين للإسراع في تسليم المنتج قبل قفل الشون مطلع مايو المقبل، مشيراً إلى أن انطلاقة تسليم القمح للمطاحن سيتم حسب الكميات المخصصة من قبل إدارة المخزون الإستراتيجي.
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