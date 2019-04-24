المجلس العسكري يستمع لرؤية رجال الدين المسيحي

بحث رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول طيار صلاح الدين عبدالخالق، بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء، مع فد من رجال الدين المسيحي، القضايا التي تؤرق الكنيسة، والتعاون من أجل الوصول إلى استقرار وسلام شامل.



وأكد رئيس الكنيسة اللوثرية الوطنية، د. يونثان حماد كوكو، في تصريح صحفي عقب اللقاء، حرص الكنيسة على العمل مع المجلس انطلاقاً من مبادئ الدين المسيحي.



وناشد حماد المجلس الانتقالي وكل القوى السياسية بالبلاد العمل على بناء الثقة وتعزيز التعاون والعمل بشفافية ومرونة من أجل العبور بالسودان إلى بر الأمان والالتفاف حول مصالح البلاد العليا.



وأثنى على التعايش الديني العظيم الذي ظل يشهده السودان على مر التاريخ.