“4” آلاف عائد من إسرائيل يطالبون برفع الحظر عنهم

ناشد شباب سودانيون عائدون من إسرائيل، تجمع المهنيين برفع الحظر الاقتصادي المفروض عليهم، فضلا عن فك حظرهم من السفر. وقال ممثل العائدين الشباب أحمد بابكر موسى في تصريحاتٍ حسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنهم حوالي”4″ آلاف شباب يشكون من الحظر الاقتصادي عليهم، بجانب حظر السفر لأي سبب حتى ولو كان للعلاج أو الحج والعمرة. وقال أحمد إنه يرجو مقابلة المجلس العسكري لحل مشاكلهم.

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